Możesz kupić chińską trumnę, tyle, że za krótką na wysokiego nieboszczyka. I różaniec na wagę. Też z Chin

- Kupujemy trumny, urny, różańce i wszystkie inne rzeczy u polskich producentów, przez lata od tych samych - podkreśla właściciel zakładu pogrzebowego z Kujawsko-Pomorskiego. - Nawet jednak branżę funeralną zaczęła zalewać chińszczyzna. Wybrane firmy pogrzebowe sprowadzają stamtąd trumny. Wyglądają one na drewniane, ale są wyprodukowane raczej z dykty. Jak się popuka w wieko, słychać inny odgłos niż gdyby było to drewno.

Nie tylko to zadziwia w chińskich trumnach. - Chińczycy generalnie są niżsi od Polaków. Produkują więc też mniejsze trumny. Jeżeli w sprowadzonej trumnie ma u nas spocząć kobieta albo niski mężczyzna, pasuje. Gdy natomiast nieboszczyk jest wysoki, trumna jest zbyt krótka - opisuje nasz rozmówca. - Kapy, czyli wyściółki do trumien, ze Wschodu również można kupić po taniości. Podobnie, jak książeczki-atrapy do nabożeństwa.