Można dostać wsparcie finansowe do przezimowanych rodzin pszczelich. Czas składać wnioski

Wnioski o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje od 1 kwietnia do 31 maja 2024 r.

Można dostać 50 zł dofinansowania do każdej rodziny pszczelej, która przetrwała minioną zimę. Konieczny jest wpis do ewidencji producentów agencji rolnej. To dotyczy też pszczelarzy, którzy nie sprzedają miodu.

1 kwietnia 2024 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie 50 zł do każdej, przezimowanej rodziny pszczelej. To wsparcie dla pszczelarzy, których działalność jest wpisana do rejestru powiatowego lekarza weterynarii i którym został nadany numer identyfikacyjny EP w ewidencji producentów ARiMR.

Dla wszystkich pszczelarzy

- Moja pasieka jest wpisana do rejestru weterynarii, ale nie sprzedaję miodu, tylko rozdaję go najbliższym. Czy w takiej sytuacji wolno mi się ubiegać o wpis do rejestru producentów ARiMR? - pyta pszczelarz z powiatu świeckiego. ARiMR podaje, że numer identyfikacyjny EP nadaje się w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, a także ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Numer identyfikacyjny składa się z dziewięciu cyfr, nie przechodzi na następcę prawnego i należy się nim posługiwać w kontaktach z ARiMR oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. O numer EP można wystąpić równolegle ze składaniem wniosku o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich. Wystarczy, że dołączy do niego wypełniony wniosek o wpis do ewidencji producentów.

30 procent nie sprzedaje miodu

- Nie trzeba do tego prowadzić rolniczego handlu detalicznego czy sprzedaży bezpośredniej – uzupełnia Jacek Paul, wiceprezes Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy. - To istotne, bo wielu pszczelarzy nie sprzedaje miodu ani innych produktów pszczelich. Dotyczy to około 30 procent członków naszego związku.

W Kujawsko-Pomorskiem mamy 4423 pszczelarzy, utrzymują 108762 rodzin pszczelich, siedmiu pszczelarzy ma ponad 300 rodzin, ale większość między 11 a 50. Do wniosku o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich trzeba też dołączyć świeże (z 2024 r.) zaświadczenie od powiatowego lekarza weterynarii o wpisaniu pszczelarza do rejestru. Wnioski o wsparcie przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście lub przez pełnomocnika albo wysyłać poleconą przesyłką z Poczty Polskiej, a także za pośrednictwem platformy ePUAP. Przyjmowanie wniosków zakończy się 31 maja 2024 r.

Wideo Wybory samorządowe, jak głosować