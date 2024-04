Ważne zmiany na etykietach. Syrop glukozowy zamiast miodu? To teraz klient będzie wiedział

Zastrzeżenia do 74 proc. próbek chińskiego miodu

Parlament Europejski opracował zmiany na etykietach dotyczących miodu. Producenci będą mieli obowiązek umieszczania w tym samym polu widzenia, co nazwa miodu, wyraźnej informacji o kraju pochodzenia, w tym wskazanie co najmniej czterech krajów, z których pochodzi najwięcej miodu w mieszance. Jeśli żaden z miodów nie przekracza połowy mieszanki, producent musi podać wartości procentowe dla wszystkich krajów, w których te miody zostały wyprodukowane. Kolejna propozycja to wprowadzenie kodu identyfikacyjnego, umożliwiającego śledzenie pochodzenia produktu od pszczelarza.