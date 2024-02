Można składać wnioski o dopłaty do kukurydzy, a niebawem także o pomoc po suszy

W czasie naboru agencja wydłuża czas pracy

Informacje o naborze wraz z formularzem wniosku i instrukcją jego wypełniania zostały opublikowane na stronie internetowej ARiMR: www.gov.pl/web/arimr/pomoce-jednorazowe

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, na czas naboru wydłużono godziny pracy biur powiatowych. ARiMR zaprasza: w dni robocze do 28 lutego 2024 r. w godzinach 7 - 18; w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 7 do 22 lub do ostatniego interesanta; również w sobotę (24 lutego 2024 r.) w godzinach 8-16 można składać wnioski.