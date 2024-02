Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu w Żninie. Dyskutowano o problemach rolników

W panelu na temat wpływu wojny w Ukrainie na sektor rolno-spożywczy wzięła udział m.in. prof. dr hab. Olena Borodina, członek korespondent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Opowiedziała m.in. o strukturze agrarnej na Ukrainie, gdzie ok. połowa gruntów należy do agroholdingów i to one przede wszystkim eksportują płody rolne.

Lucyna Talaśka-Klich