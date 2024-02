Rolnicy z Kujaw i Pomorza kończą blokady dróg w regionie, ale ruszą na granicę!

- Noc spędziliśmy na węźle S5 w podbydgoskim Tryszczynie – tak 21 lutego (rano) powiedział Marcin Skalski, współorganizator ostatnich protestów w Bydgoszczy. - Na noc zostało tu ok. 60 pojazdów osób protestujących, ale potem dojechali do nas inni. Zostaniemy tu do północy (21 bm.)

Traktory zjeżdżają z blokad dróg w regionie

Jego zdaniem protest w Białych Błotach potrwa dłużej: - Do czwartku, do północy.

Zaprotestują także na granicy z Ukrainą

21 lutego 9 rolników wyjechało na wschodnią granicę, pozostaną tam przez 3-4 dni. - Na granicy rozgrywają się dantejskie sceny! - dodaje Jan Kaźmierczak. - Do protestujących rolników podchodzą grupy osiłków i im grożą. Mówią na przykład, że jeśli nie odjadą, to zabiją ich i ich najbliższych! To jest efekt walki o duże pieniądze z importu ukraińskich towarów. Rolników próbują zastraszyć ci, którzy tracą z powodu blokady granicy - to zarówno Ukraińcy, jak i Polacy.