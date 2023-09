Mrówki w ogrodzie - triki na ich odstraszanie. Tak pozbędziesz się mrówek z ogrodu

Mrówki to w zasadzie mrówkowate (Formicidae), rodzina owadów należąca do rzędu błonkówek, podrzędu trzonkówek. Mrówki są bardzo rozpowszechnione, występują na całym świecie. Szacuje się, że świat zamieszkuje 20 000 gatunków tych owadów. W Polsce występują 103 gatunki mrówek. Większość gatunków zamieszkuje zbudowane przez siebie gniazda, zwane powszechnie mrowiskami.

Mrówki - to szkodniki czy są pożyteczne?

Jednak, jeśli mrówek jest dużo, żerując pod ziemią niszczą korzenie, bulwy i cebule roślin. Mrowiska często przyczyniają się do zakrywania ziemią sadzonek roślin, przez co utrudniają ich ukorzenianie się.

Mrówki najbardziej mogą zaszkodzić naszym ogrodom przez to, że pielęgnują mszyce oraz inne owady wydzielające spadź. Mało tego! Mrówki nie tylko dbają o to, by mszyce miały się dobrze, ale także roznoszą te szkodniki na inne rośliny w ogrodzie, by mszycom nie było zbyt ciasno w koloniach. W dodatku mrówki odstraszają biedronki i innych naturalnych wrogów ogrodowych szkodników.