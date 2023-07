Spryskaj tym pomidory, a mszyce znikną na zawsze. Zastosuj ten trik, a krzak pomidora obrodzi

Mszyce to szkodniki

Mszyce na pomidorach

Mszyce to małe owady o miękkim, delikatnym ciele i błoniastych skrzydłach. Mszyce są roślinożerne, często są przyczyną znacznych szkód w uprawach. Przeciw mszycom stosuje się opryskiwanie pestycydami. Jednak pestycydy są szkodliwe dla zdrowia i lepiej zastosować metody naturalne, które są również bardzo skuteczne, a do tego przyjazne dla środowiska i dla organizmu człowieka.

Mszyce na pomidorach to poważny problemem dla polskich ogrodników, ale także dla osób uprawiających pomidory na mniejszą skalę, w przydomowych ogródkach czy w skrzyniach na balkonach.

Mszyce żerują na liściach pomidorów, przez co dochodzi do ich deformacji, a następnie zatrzymania wzrostu. W wyniku działania mszyc plony są coraz słabsze, coraz mniej pomidorów można zebrać z krzaka. Mszyce rozmnażają się w zastraszającym tempie i z łatwością przenoszą na inne rośliny, dlatego nie należy lekceważyć problemu.

Jakie właściwości odżywcze ma pomidor?

Najpopularniejszym gatunkiem uprawianym i spożywanym w Polsce jest pomidor zwyczajny. Jego owoce są warzywami według klasyfikacji towarów spożywczych. Pomidor jest bardzo zdrowy, a do tego jest niskokaloryczny - zawiera jedynie 22 kcal w 100 gramach. Pomidory mają wiele składników odżywczych: to bogate źródło beta-karotenu oraz witamin C i E. Pomidory są wyjątkowo bogate w potas (237 mg w 100 g). Duża zawartość potasu korzystnie wpływa na pracę serca. Dzięki dużej zawartości błonnika, pomidory regulują pracę układu pokarmowego (świeże pomidory zawierają około 1,2 g błonnika).