Mrozy utrudniają budowę tunelu pod torami na stacji PKP w Nakle. Finisz inwestycji jesienią 2024 r.

Koszty mocno w górę

- Był moment bardzo trudny. Badania geologiczne wykazały niesamowicie wysoki poziom i napór wód gruntowych i wilgoci. By kontynuować inwestycję trzeba było przemodelować projekt budowlany – informował jesienią mieszkańców Nakła burmistrz Sławomir Napierała. Koszt inwestycji szacowany początkowo na 22 mln zł wzrósł do 33 mln zł.

- Nowy tunel etapami będzie oddawany do użytku – zapowiada włodarz Nakła, zapewnia, że po zakończeniu prac efektywność wykorzystania parkingu P&R przy ul. Nowej stanie się optymalna. Do tej pory wybudowany w 2020 r. parking świecił pustkami.

Utrudnienia dla podróżnych

Podróżni nie mają także wstępu do poczekalni dworcowej od strony peronów. Wejść do budynku dworca np. po to by poczekać na pociąg, można tylko od strony miasta. Sytuacja jest jednak dynamiczna i wraz z postępem robót zapewne wprowadzane będą na dworcu kolejne zmiany. Do czasu zakończenia robót mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Nie jest to jedyne zadanie w gminie Nakło, które zrealizowane ma zostać w ramach Rządowego programu budowy i modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. W planach jest jeszcze budowa nowych przystanków kolejowych: w Nakle na ul. Dąbrowskiego oraz w Trzeciewnicy

Bezpieczeństwo w gminie poprawić mają także inwestycje na drogach, choćby przebudowa DK nr 10 w Trzeciewnicy ze zjazdem na parking przy cmentarzu w tej miejscowości. Rozpoczęte w 2023 r. prace zakończyć się mają wiosną br. Koszt tego zadania to około 1,9 mln zł w tym ponad 600 tys. zł dofinansowania rządowego z tzw. funduszu popegeerowskiego. W planach na 2024 r. znalazła się modernizacja ul. Powstańców Wielkopolskich w Nakle oraz budowa ul. Makowej i Narcyzowej w Występie. Władze gminy zapowiadają też budowę węzła przesiadkowego przy ul. Poznańskiej w Nakle.