MŚ w skokach do wody: Świetny występ i 9. miejsce polskiego duetu w Fukuoce!

Polacy dobrą formę zasygnalizowali już w eliminacjach, w których znaleźli się na 9. pozycji w stawce 27 duetów. W popołudniowym finale spisali się jeszcze lepiej, poprawiając swoją notę. Wynik 370,50 pkt ponownie uplasował ich na 9. miejscu. Zmagania wygrała para z Chin: Daoyi Long/Zongyuan Wang.

- To najlepszy w historii wynik w skokach synchronicznych na trampolinie 3 m w mistrzostwach świata, więc bardzo mnie to cieszy. Zaledwie siedmiu punktów zabrakło nam, by być w szóstce. Widać tutaj spory potencjał i jestem bardzo zadowolony z tego startu – opowiada trener reprezentacji Polski, Andrzej Kozdrański.

- W pierwszym dniu panowie również startowali – na trampolinie 1 m. Kacper zajął 15. miejsce, skakał bardzo fajnie i jeden zepsuty skok spowodował, że zabrakło mu około 6 punktów, żeby dostać się do finału. Natomiast Andrzej skończył na 25. miejscu wśród 64 startujących zawodników - przypomina Kozdrański.