Multidłużnicy na Kujawach i Pomorzu. Nie było ich stać, ale kupowali... co tylko dusza zapragnie. Ilu ich jest i ile wydali?

Choć regionalny rekord to niewiele w porównaniu z krajowym - 151 wierzycieli i aż 11,6 mln zł długu - nasze 934 tys. zł i 23 wierzycieli to całkiem spore liczby. I, co bardzo ważne, nie mówimy tutaj o dłużnikach przedsiębiorcach, którzy często ryzykują w biznesie, a o zwykłych Kowalskich, konsumentach.

I tak: zaległości multidłużników - konsumentów w województwie kujawsko-pomorskim wynoszą 3 miliardy złotych i ma je 152 tysiące osób.

Niespłacone zobowiązania wszystkich Polaków wpisanych do KRD wynoszą obecnie 47,8 mld zł (2,4 mln osób). Wśród nich są też multidłużnicy, tj. konsumenci, którzy zalegają co najmniej 3 wierzycielom. W KRD figuruje prawie 590 tys. takich osób. Ich łączny dług to 22,3 mld zł. Grono ich wierzycieli jest liczne, bo razem to 6 165 firm.