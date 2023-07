Mundurowe psy i mundurowe konie - co robią po służbie? Poseł Szramka składa interpelację

Kwestia zwierząt w służbie mundurowej została uregulowana w nowelizacji ustawy o policji. Nowe prawo zakłada, że zwierzę po wycofaniu ze służby pozostanie na stanie formacji, a pierwszeństwo do przejęcia nad nim opieki będzie miał jego dotychczasowy opiekun . W sytuacji gdy nikt nie wyrazi woli zaopiekowania się zwierzęciem „na emeryturze”, opieka nad nim sprawowana będzie w ramach jednostki danej formacji lub będzie ono przekazane organizacji społecznej.

Zapomnieli o części zwierząt

Wątpliwości posła Szramki wzbudziło to, że ustawa milczy w sprawie zwierząt wycofanych ze służby przed wejściem nowych regulacji w życie.

Opiekun zwierzęcia używanego do celów służbowych (również wycofanego ze służby), ma otrzymywać wyżywienie w naturze albo równoważnik w formie ryczałtu. Takie świadczenie otrzymywać będzie też organizacja społeczna, której powierzono zwierzę wycofane ze służby. Opiekunom mają też zostać zapewnione środki na leczenie zwierząt.

Do sprawy ustosunkował się sekretarz stanu w MON, Wojciech Skurkiewicz: „Psy służbowe - po wycofaniu z użycia w wojsku - były przekazywane najczęściej ich przewodnikom. Psom tym zapewniono m.in. niezbędną opiekę lekarsko-weterynaryjną, obejmującą - oprócz zabiegów profilaktycznych - także ich leczenie oraz wykonywanie podstawowych badań diagnostycznych. W sytuacji braku możliwości przekazania psa jego przewodnikowi, pies pozostaje w jednostce wojskowej jako pies gospodarczy lub może zostać przekazany do Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej, gdzie ma zapewniane właściwe warunki bytowania, w tym także żywienie oraz opiekę lekarsko-weterynaryjną”.

Nieco inaczej wygląda sytuacja koni. Wycofane ze służby konie były przekazywane, za pośrednictwem Agencji Mienia Wojskowego, do organizacji pożytku publicznego, których statutowym celem działania była ochrona zwierząt. Podmioty przyjmujące zwierzęta musiały pisemnie zobowiązać się do zapewnienia im właściwego dobrostanu oraz zaniechania zamiaru sprzedaży do rzeźni.