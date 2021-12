Mur runął w Decznie - co dalej z jedynym kąpieliskiem Świecia?

Deczno to jedyne kąpielisko położone w bezpośrednim sąsiedztwie Świecia. Nad jeziorem, w miejscu baru pamiętającego lata 70., powstać miał wielofunkcyjny budynek z salą przeznaczoną m.in. na imprezy okolicznościowe i szkolenia. W 1000-metrowy obiekt wkomponowano również kuchnię, bar szybkiej obsługi, taras widokowy, pomieszczenia administracyjne, szatnię dla ratowników oraz pomieszczenie socjalne.

Pozwoliliśmy tylko na częściową rozbiórkę

- Owszem, wydaliśmy zgodę na częściową rozbiórkę budynku, ale nie od strony jeziora – zastrzega Józef Gawrych, kierownik wydziału budownictwa w świeckim Starostwie. - Dokumenty, które do nas napłynęły spełniały kryteria planu miejscowego, więc wydaliśmy decyzję zgodnie z prawem. Co dalej? Wiem o problemie, mieliśmy w tej sprawie kilka spotkań, ale czynności kontrolne już do nas nie należą.