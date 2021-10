Muzeum PRL w Sępólnie chce ratować strażackiego Stara 244. Jest zbiórka pieniędzy Sandra Szymańska

Muzeum PRL-u w Sępólnie uruchomiło internetową zbiórkę na zakup Stara 244, niesprawnego już wozu strażackiego, który służył w powiecie od ponad 40 lat www.gov.pl/web/kppsp-sepolno-krajenskie

Na portalu zrzutka.pl uruchomiona została zbiórka na zakup wozu strażackiego, niesprawnego już Stara 244, który od końca lat 70. służył w jednostkach powiatu sępoleńskiego. Miejscowe Muzeum PRL nie chce pozwolić, by po tylu latach skończył na złomowisku. - Bardzo mi zależy, by trafił do muzeum. Bo on jest nasz, miejscowy – mówi Marcin Gulka.