Muzeum w Rypinie chce zorganizować wielkie dobrzyńskie wesele

Na realizację projektu muzeum otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wsparcie od samorządu naszego miasta. Przygotowania do wesela ruszyły z wielką pompą, jednak obostrzenia związane z COVID-19 spowodowały, że impreza finałowa została przesunięta.

– Spieszymy jednak z zapewnieniem, że jeśli tylko sytuacja i obostrzenia sanitarne nam pozwolą to zorganizujemy dla Państwa i z Państwem wielkie dobrzyńskie wesele – informuje Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. – Nie próżnowaliśmy, mamy przygotowane dekoracje, zdobyliśmy stroje i rekwizyty do inscenizacji, ba, powstały scenariusze i choreografie. Tańcowaliśmy i śpiewaliśmy. Wszystko będzie musiało poczekać. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania wesela: instruktorom, prelegentom, uczestnikom warsztatów, naszym kontrahentom. Dziękujemy wszystkim, którzy nie szczędzili sił, by włączyć się w to wielkie przedsięwzięcie. Ta praca nie będzie zmarnowana. Już niebawem powrócimy z przygotowaniami, a tymczasem bądźcie zdrowi i szczęśliwi.