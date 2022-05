Muzyczna majówka w plenerze we Włocławku. Będzie rozrywkowo i klasycznie [zdjęcia]

- Szanowni Państwo, serdecznie zachęcam do zaakcentowania znaczenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i do udziału w naszych miejskich obchodach. To wyjątkowy dzień i okazja, by w sposób szczególny wyrazić szacunek do naszej narodowej flagi i historii, którą Polki i Polacy wspólnie tworzą - zaprasza Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.