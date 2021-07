Na Bulwarach we Włocławku zaplanowano plenerowy spektakl. Wystąpi teatr z Torunia

- Potyczki – ponieważ w akcji spektaklu wiele jest różnorakich konfliktów. Zostały one wprowadzone po to, żeby przekazać Widzom w sposób naoczny i angażujący emocje, jak dochodzić do porozumienia nie używając przemocy, szanując partnerów. A piernikowe? – z dwóch powodów. Ponieważ jedną z ważnych sekwencji widowiska jest przedstawiona na planie lalkowym legenda o tym, w jaki sposób doszło do powstania wyjątkowych miodowych pierników toruńskich. A także dlatego, że aktorzy w pewnym momencie wcielają się w postaci-pierniki, prowadzą zabawne spory, rywalizują ze sobą