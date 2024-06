W Lipnie na placu Dekerta można było obejrzeć niezwykły spektakl o przygodach pewnego listonosza. Zdjęcia Małgorzata Chojnicka

Na placu Dekerta w Lipnie czekała na mieszkańców prawdziwa niespodzianka. Wystawiono spektakl familijny pt. „Co to za cyrki?” Opowiadał on o zwariowanym listonoszu, który odkrył w sobie pasję do traktowania zwyczajnej rzeczywistości w cyrkowy sposób. Przygotowywanie i doręczanie paczek do adresatów przeobraża się w magiczną przygodę.