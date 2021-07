Szpital we Włocławku czeka rozbudowa. Będzie kosztowała 155 milionów złotych

Co zmieni się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku?

Wkrótce we szpitalu we Włocławku ruszy kolejna przebudowa. Prowadzona będzie w ramach zadania pn. ,,Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) – Etap I inwestycji”.