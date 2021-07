Deklaracje dotyczące ogrzewania są obowiązkowe. Można je już składać

Obowiązek składania deklaracji dotyczy: właścicieli domów jednorodzinnych oraz zarządców domów wielorodzinnych. Warto zaznaczyć, że są dwa odrębne formularze - jeden dla budynków mieszkalnych (A), drugi - dla niemieszkalnych (B). Dla każdego odrębnego budynku mieszkalnego trzeba będzie wypełnić odrębną deklarację. Tak samo dla każdego niemieszkalnego lokalu czy budynku właściciel czy zarządca musi wypełnić odrębny formularz.

- Na wysłanie deklaracji mieszkańcy będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi mandat do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu grzywna do 5 tys. zł