Na co burmistrzowie i starosta przeznaczą pieniądze z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Gmina Więcbork 1 mln 176 tys. zł również chce dołożyć do dróg. - W przyszłym roku planujemy dwie duże inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych, których łączna wartość to 6 mln zł. Chodzi o 1,5 km odcinek drogi między Puszczą a Runowem Krajeńskim oraz budowę dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej na ul. Szklaku Bursztynowego i ulicy Pomorskiej . Czekamy na rozstrzygnięcie wniosku, bon będzie stanowić wkład własny – zapowiada burmistrz Waldemar Kuszewski.

Samorząd powiatu sępoleńskiego otrzymał pół miliona złotych. Władze powiatu chcą te pieniądze podzielić. - 400 tys. zł przekażemy Zarządowi Drogowemu w Sępólnie na zakup ciężkiego sprzętu. Ten, który mamy, jest już mocno wyeksploatowany. Będzie to pług i ciągnik z dwiema głowicami do wycinania krzaków i wykaszania traw. Natomiast pozostałe 100 tys. zł przeznaczymy na wykonanie dokumentacji technicznej mostu w Olszewce. Jego nośność została już zmniejszona z 20 do 15 ton, a jeśli stan techniczny się nie poprawi, to trzeba będzie wprowadzać ograniczenia dalej – wyjaśnia starosta Jarosław Tadych. Wykonaniem dokumentacji ma się zająć firma zewnętrzna, którą wyłoni przetarg.