Na co chorują w Borach Tucholskich. Statystyki z Sanepidu. Także te związane z Covid-19

Przyczyną jest bliskość rozległych kompleksów leśnych chętnie odwiedzanych w celach rekreacyjnych i zarobkowych (zbiór grzybów, jagód). Do ukąszeń przez kleszcze doszło jednak nie tylko w lasach, ale i na terenach przydomowych. Gmina Lubiewo to osiem przypadków, gmina Tuchola - 10, gmina Cekcyn - 3, gmina Śliwice - 4, gmina Kęsowo - 1, poza powiatem - 2 (Czersk, Duszniki-Zdrój). Czterech chorych nie pamiętało momentu ukąszenia przez kleszcze. Wszystkie zachorowania zakwalifikowano jako potwierdzone z powodu obecności rumienia wędrującego. Zastosowano antybiotykoterapię. Niestety, nadal zdarzają się zachorowania na gruźlicę. Zachorowała 20-latka z Tucholi oraz 67- i 43-letni mężczyźni mieszkający na wsi. Kontynuują leczenie w poradni przeciwgruźliczej.

Zatrucia pokarmowe - salmonella nawet u małych dzieci

W powiecie tucholskim w porównaniu z rokiem ubiegłym zarejestrowano prawie dwukrotny wzrost zatruć i zakażeń pokarmowych o charakterze bakteryjnym. To sześć przypadków salmonelli i 14 zachorowań o etiologii clostridium difficile . Do zatrucia pokarmowego pałeczkami salmonella doszło u piątki małych dzieci i jednej osoby dorosłej. Nośnikami zatruć pokarmowych o etiologii salmonella były: potrawy z jaj nie poddane wystarczającej obróbce termicznej, mięso drobiowe, produkt mleczny. U trzech osób nie udało się ustalić nośnika zatrucia. Zakażenia clostridium difficile wystąpiło u 14 osób: 6 mężczyzn - 49, 59, 62, 76, 80 - lat oraz 5-letni chłopiec, 8 kobiet w wieku 23, 24, 25, 46, 56, 61, 70 lat. Zachorowała też roczna dziewczynka.

Grypa i Covid-19 w powiecie tucholskim

W 2021 r. zarejestrowano wzrost zapadalności na grypę i zachorowania grypopodobne. To łącznie ponad 15 tys. chorych. Zwiększyła się liczba hospitalizacji - 68 osób, z czego 66 osób z powodu wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego, a 2 osoby z powodu utrzymującej się gorączki (w 2020 r. hospitalizowano 56 osób). Najwięcej zachorowań – 6145, wystąpiło w IV kwartale – 40,82 proc. Zgonów z powodu grypy nie rejestrowano. Najwyższe współczynniki zapadalności, tak jak w ubiegłych latach, są na terenie gminy Śliwice.

Aż o 40 proc. zwiększyła się liczba szczepień przeciwko grypie.

W ub.r. odnotowano łącznie wzrost zakażeń Covid -19 o 46 procent. Zachorowały 3 tys. 523 osoby. Hospitalizowano od 8 do 10 procent z nich. Zgony to ok. 2 proc.