Na drodze pod Brzuchowem w powiecie tucholskim samochód osobowy zderzył się z pojazdem do malowania pasów. Jedna osoba w szpitalu

Jak nas poinformowano w stanowisku koordynacji komendy wojewódzkiej PSP w Toruniu, służby ratownicze powiadomione zostały o wypadku o godz. 13.40. Akcja trwała do godz. 15.45. Na miejscu obok dwóch zastępów straży pożarnej - państwowej i ochotniczej, działały służby medyczne i policja. Strażacy pomagali w uwolnieniu jednej z osób ze zniszczonego samochodu.

Co zdarzyło się na DW 241? Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z pojazdem służącym do malowania pasów.

Jedna z poszkodowanych osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

Jak wspomnieliśmy, akcja ratownicza trwała dwie godziny, a droga była w tym czasie nieprzejezdna.