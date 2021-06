Na e-hulajnodze przez Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy. Wszystko zgodnie z prawem Marek Weckwerth

Ten znak przed wjazdem na Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy nakazuje e-hulajnogiście (jeśli tylko tam się pojawi) jazdę pośród samochodów. Z chodnika korzystać nie może ZDMiKP w Bydgoszczy

Przez Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy przejeżdżają ogromne potoki aut, w tym autobusy i ciężarówki, a pośród nich… elektryczne hulajnogi. No nie do końca, choć to całkiem realny scenariusz, skoro organizacja ruchu w tym miejscu wręcz zobowiązuje e-hulajnogistów do korzystania z drogi dla samochodów.