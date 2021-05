Zmiany w prawie. Od 20 maja e-hulajnogą nie pośmigasz szybciej niż 20 kilometrów na godzinę

- Te przepisy trzeba sobie przyswoić, aby nie narazić się na prawne konsekwencje. Najważniejsza zmiana nakazuje kierującemu hulajnogą elektryczną jazdę po drodze dla rowerów z prędkością do 20 kilometrów na godzinę – wyjaśnia kom. Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Dotąd człowiek na e- hulajnodze uważany był za pieszego i musiał korzystać z chodnika.

Jeśli brakuje ścieżki rowerowej, kierujący zasilaną prądem hulajnogą będzie mógł korzystać z jezdni, na której jest ograniczenie prędkości do 30 km na godz. Ale i wówczas będzie mógł jechać nie szybciej niż „dwudziestką”.

Komisarz Jakubas wymienia drugi przypadek, gdy brakuje ścieżki rowerowej lub wydzielonego pasa – to chodnik, bo i po nim w ramach wyjątku będzie można jechać. Trzeba jednak bezwzględnie zachować prędkość zbliżoną do tej, z jaką idzie pieszy i ustępować mu pierwszeństwa.