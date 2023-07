Na Kujawach i Pomorzu nastało „angielskie” lato. Przelotne opady poprawią sytuację hydrologiczną

Na pogodę w całej Polsce nadal wpływa rozległy układ niżowy „Ventur” zalegający nad Skandynawią. Toteż napływa do nas dość chłodne jak na tę porę roku polarnomorskie powietrze. We wtorek maksymalna temperatura w centrum naszego regionu sięgnie zaledwie 19- 20 stopni Celsjusza, ale w kolejnych dniach możemy liczyć na wyższe o kilka stopni wartości – do 24.

- Można powiedzieć, że w tym tygodniu będziemy mieli angielską pogodę, z przelotnymi opadami. Oczywiście podczas opadów temperatura będzie się obniżać – prognozuje synoptyk Rafał Maszewski, autor strony internetowej www.pogodawtoruniu.pl

W sobotę lub niedzielę nad Polskę może dotrzeć inny niż – rozbudowujący się od południa Europy. Jeśli „zahaczy” o nasz region (na razie nie jest to pewne), przyniesie spore opady deszczu.