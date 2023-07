Gdzie są komary latem 2023? Zapadły się pod ziemię, ale z pewnością jeszcze się pojawią

Za mało wody do rozmnażania komarów

Jak nam wyjaśnia naukowiec, larwy komarów potrzebują do rozwoju środowiska wodnego o stojącej wodzie, często bardzo małego. Mogą to być kałuże, wyrzucone stare opony czy naczynia. Do przekształcenia się w dorosłe osobniki potrzebują od 5 do 14 dni, a tym mniej im jest cieplej. To krótko, ale za długo, aby przy obecnej pogodzie woda w kałuży nie wyparowała.