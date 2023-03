Na Kujawsko-Pomorskich drogach ginie coraz więcej pieszych. Policja apeluje o rozsądek

Statystyki z kujawsko - pomorskich dróg są porażające – ginie i odnosi rany o wiele więcej pieszych niż na początku ubiegłego roku. Policja apeluje o rozsądek do kierowców i pieszych.

Styczeń i luty tego roku, czyli miesiące o przewadze nocy nad dniem i o raczej nieprzyjemniej aurze, są zawsze niebezpieczne na drogach, ale w tym roku były wyjątkowo złe dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ogólna statystyka zdarzeń drogowych poprawiła się - wydarzyły się 103 wypadki, a to o 6 mniej niż w roku 2022, zginęło w nich 13 osób (o 4 mniej), a rany odniosło 103 (o 5 mniej). Policja odnotowała 3 tys. 47 kolizji (o 526 mniej).

Wzrost wypadków o prawie o 104 procent!

Ale w dwóch pierwszych miesiącach tego roku zdecydowanie pogorszyło się bezpieczeństwo pieszych: z ich udziałem doszło do 53 wypadków (w ubr. było tylko 26), co oznacza wzrost o 103,8 proc. (sic!).

Z winy pieszych doszło do 16 wypadków (w ubr. do 9), zabitych zostało 5 osób (o 1 więcej niż w 2022 r.), zaś obrażenia odniosło 11 (o 6 więcej).

Z winy kierowców doszło do 28 wypadków z udziałem pieszych (w ubr. było 15), co kosztowało życie 2 osób (w ubr. 0) i rany 30 (17 w ubr.). - Te dane są bardzo niepokojące. Dowodzą, że więcej wypadków spowodowali kierowcy, ale tych, za które odpowiadają piesi, także było dużo. I w tym drugim przypadku zdecydowanie tragiczniejsze były konsekwencje – zginęło aż pięć osób. To głównie wynik wtargnięcia pod rozpędzony samochód, gdy kierowca nie miał szans za zahamowanie – komentuje mł. insp. Maciej Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Rozsądek to bezpieczeństwo

Stąd też apel naczelnika i w ogóle policji kujawsko-pomorskiego garnizonu o rozsądek, o upewnienie się czy wchodząc na oznakowane przejście rzeczywiście jesteśmy bezpieczni. Trzeba sprawdzić, czy nie nadjeżdża jakiś pojazd, a jeśli tak jest, to czy kierowca zdoła na czas zahamować.

- Wystarczy respektować przepisy ruchu drogowego, bowiem te wyraźnie nakazują pieszemu chcącemu przejść przez jednię zachowanie szczególnej ostrożności i wejście dopiero, gdy ten jest bezpieczny. Często jednak piesi nie stosują się do tego nakazu i dochodzi do nieszczęścia. I często uwagę pieszego rozprasza rozmowa przez telefon komórkowy lub sms-owanie, a przepis tego zakazuje, jeśli to ogranicza obserwację sytuacji na jezdni – wyjaśnia Maciej Zdunowski. Dodajmy, że nowe przepisy dające pieszym więcej uprawień, ale też ograniczające im używanie telefonów na zebrach, weszły w życie w czerwcu 2021 roku.

Większa odpowiedzialność spoczywa na kierowcach

Nasz rozmówca nie chce przez to powiedzieć, że uwaga musi być wyłącznie po stronie pieszego – kierujący bowiem także jest zobligowany do zachowania szczególnej ostrożności podczas dojeżdżania do oznakowanego przejścia i zmniejszenia prędkości.

I to właśnie na zachowania zmotoryzowanych mundurowi zwracają zwykle większą uwagę, uznając że ci - jako posiadający odpowiednie przeszkolenie i prawo jazdy - są bardziej świadomymi uczestnikami ruchu drogowego, a zatem także na nich spoczywa większa odpowiedzialność. To czy pieszy posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów nie ma w tym przypadku znaczenia.

Mandaty są srogie

Samo też prawo ostrzej sankcjonuje wykroczenia popełnione przez kierowców, ci płacą znacznie wyższe mandaty niż piesi. Od 1 stycznia 2022 roku, gdy zmienił się taryfikator mandatów, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu sprawca otrzymuje 1500-złotowy mandat i – od 17 września 2022 roku - 15 punktów karnych. Tak samo karane jest niezatrzymanie pojazdu przez zebrami, jeśli kierowca innego znajdującego się na sąsiednim pasie ruchu w tym samym kierunku tak właśnie zrobił, aby przepuścić pieszego.

Za to wtargnięcie na jednię na przejściu dla pieszych przed rozpędzony pojazd karane jest 150-złotowym mandatem. Wtargnięcie poza przejściem lub zza przeszkody ograniczającej widoczność wyceniane jest na 200 zł. Z kolei za używanie niezgodne z przepisami „komórki” na zebrach portfel sprawcy może stać się „lżejszy” o 300 zł. Jeszcze gorzej, jeśli pieszy zignoruje czerwone światło i opuszczane szlabany na przejeździe kolejowym, bo wtedy grzywna wypisana przez policjanta sięgnie 2000 zł. Mniej bolesne są sankcje Straży Ochrony Kolei – w tym przypadku 500 zł.

