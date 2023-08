Na Kujawy i Pomorze wraca gorące lato i wróci chęć do plażowania. Wypoczywajmy z głową!

- Już w sobotę z basenu Morza Śródziemnego nad Kujawy i Pomorze napłynie naprawdę ciepłe powietrze i na termometrach zobaczymy 25-26 stopni Celsjusza. Ale to dopiero preludium tego, co czeka nas w następnych dniach. W niedzielę ma być 28 stopni, zaś w poniedziałek i wtorek 30-31 – prognozuje bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk .

Upałom będą towarzyszyć burze

W środę ma być ok. 29 stopni, we czwartek i piątek 29-30. Cały następny tydzień (już od poniedziałku), choć gorący, ma być burzowy. Grzmieć ma od późnych godzin popołudniowych do nocy. Najwięcej zjawisk można spodziewać się na obszarze od Warty do Wisły, czyli także na zachodzie naszego regionu.