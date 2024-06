Na niektórych polach w Kujawsko-Pomorskiem stoi woda, a eksperci stwierdzają suszę w naszym regionie. Jak to możliwe?

Prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski z Politechniki Bydgoskiej zauważa, że rolnicy, sadownicy czy działkowcy coraz częściej widzą skutki niedoboru wody w glebie i pytają, z czego to wynika i co w tej sytuacji robić?

Dwie podstawowe przyczyny

Nie mamy bezpośredniego wpływu na pogodę. - Możemy jednak w dużym stopniu decydować o ilości wody wnikającej do gleby, utrzymywanej przez nią i dostępnej dla roślin – uważa profesor. - Zależy to bowiem od właściwości gleby i sposobu postępowania z nią w trakcie działalności rolniczej czy użytkowania działki. Trzeba zatem robić wszystko, aby każda pojawiająca się „kropla wody” została zatrzymana w glebie.

Im większa zawartość próchnicy, tym lepiej gleba chłonie wodę

- Nie powinna ona spływać po powierzchni zbitej, zaskorupionej gleby, tylko wsiąkać w nią niezależnie czy opady są krótkotrwałe, ale intensywne czy długotrwałe o małym lub średnim natężeniu – dodaje prof. Jaskulski. - Służy temu m.in. większa zawartość próchnicy w glebie, gdyż to ona chłonie i utrzymuje wodę jak gąbka. Jedna tona próchnicy może zatrzymać nawet 3-5 ton wody. Zwiększając zawartość próchnicy w glebie o 1%, zwiększa się jej ilość o około 30-50 ton. W takim przypadku gleba może zatrzymać 100-250 ton wody więcej niż przed wzrostem zawartości materii organicznej. Woda do gleby wnika przez kanaliki o większej średnicy, ale utrzymuje się w niej w kanalikach małych, wąskich. Dlatego występowanie jednych i drugich jest równie potrzebne. Ich właściwą proporcję gwarantuje struktura gruzełkowa gleby. Zatem do takiej struktury powinny prowadzić nasze działania, następnie ją utrzymywać, a nie degradować, niszczyć.

Nawadniaj z rozsądkiem, żeby nie powstała skorupa

- Nawadnianie działa jak deszcz, jest źródłem wody dla roślin, ale może ubijać glebę, rozmywać jej strukturę, co po wyschnięciu w słońcu prowadzi do powstania nieprzepuszczalnej skorupy – wyjaśnia profesor. - Wodę powinno się aplikować przy użyciu zraszającej konsoli, a najlepiej stosować nawadnianie kroplowe, zwłaszcza podpowierzchniowe. Jednak najczęściej, z powodu dużej wydajności, używane są deszczownie z działkiem nawadniającym. Aby ograniczyć niekorzystne oddziaływanie tego sposobu nawadniania na glebę, należy stosować dysze o małej średnicy, a zabieg wykonywać rano, wieczorem i w nocy, unikając upalnej pogody.

Test na obecność dżdżownic. Im jest ich więcej, tym lepsza żyzność gleby

- Dla racjonalnego wykorzystania wody opadowej i/lub z nawadniania równie ważna, co zawartość materii organicznej, a także struktura gleby i stan jej powierzchni, jest możliwość szybkiego wsiąkania do głębszych warstw i tam jej gromadzenia – zauważa prof. Jaskulski. - W tym względzie nie do przecenienia jest obecność i aktywność dżdżownic. Z jednej strony drążą one kanaliki w glebie, a z drugiej strony przyczyniają się do powstawania próchnicy.