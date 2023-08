Na piknik motocyklowy do Brzeźna zjechały setki motocykli. Maszyny były piękne i głośne! Małgorzata Chojnicka

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie w gm. Lipno wraz z pasjonatami motocykli zorganizowała już II Piknik Motocyklowy przy swojej remizie. Spotkał się on z bardzo dużym zainteresowaniem, bo wzięło w nim udział aż 375 motocykli. Impreza ściągnęła prawdziwą rzeszę ich miłośników, którzy o swoje maszyny dbają niczym o członków rodziny. To coś więcej niż pasja czy hobby. Podczas parady motocyklowej ulicami Lipna można było podziwiać piękne i wręcz wychuchane motocykle. Błyszczały w słońcu, a ryk silników słychać było z daleka. Podczas krótkiego postoju na parkingu NCL spotkali się z nimi przedstawiciele miejskich władz samorządowych – burmistrz Paweł Banasik i Grzegorz Koszczka, przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie. Za to do Brzeźna przyjechała Aneta Jędrzejewska, reprezentująca samorząd województwa.