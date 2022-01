Na trasę Toruń - Sierpc wróciły pociągi osobowe. Linia 27 będzie modernizowana. Starania o pociąg relacji Toruń - Warszawa przez Lipno

Na pokładzie składu należącego do Arrivy, która jest jednym z dwóch operatorów obsługujących regionalne pasażerskie przewozy kolejowe w Kujawsko-Pomorskiem, z Torunia do Lipna oprócz gospodarza województwa przejechali też członkowie zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść, wójt gminy Czernikowo Tomasz Krasicki, wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz oraz wiceprezes Arrivy Dominika Żelazek , a także młodzież z Technikum Kolejowego w Bydgoszczy pod opieką dyrektor Mirosławy Pawlak-Szablewskiej i kierownika praktyk zawodowych Wioletty Bargiel. Na dworcu w Lipnie powitał ich starosta lipnowski Krzysztof Baranowski. Obecny był też burmistrz Lipna Paweł Banasik. Fotorelacja z tego przejazdu w galerii.

Pociągi relacji Toruń- Sierpc przez Lipno znów na trasie!

Pociągi do Sierpca to najważniejsza oczekiwana społecznie zmiana w nowym rozkładzie jazdy. Znajdują się w nim trzy pary pociągów relacji Toruń - Sierpc, kursujące m.in. przez Lubicz, Czernikowo, Lipno, Skępe. Godziny przyjazdów i odjazdów zostały ułożone tak, by pierwszy poranny skład z Sierpca przyjeżdżał do Torunia przed godziną 8, a także by zapewnić skomunikowanie z pociągami Kolei Mazowieckich w kierunku Nasielska i Kutna przez Płock.