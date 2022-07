Na pikniku wakacyjnym w Wielgiem bawiły się całe rodziny – atrakcji było mnóstwo!

W parku w Wielgiem zorganizowano piknik rodzinny, podczas którego na uczestników czekało wiele atrakcji. Przy pięknej pogodzie wszyscy bawili się znakomicie. Były m.in. pokazy tańca, przejażdżki bryczką, wystawa prac o tematyce profilaktycznej.

Lato sprzyja organizowaniu imprez dla mieszkańców. Niedawno jedna z nich odbyła się w parku w Wielgiem. Była to impreza sportowo-kulturalna z elementami profilaktyki. Zorganizował ją Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W programie znalazły się: pokaz tańca grupy Fresh, animacje plenerowe m. in. Baby Disco, konkurencje drużynowe, Bańkowe Show, gry i zabawy integracyjne, brokatowe tatuaże, tęczowe fryzury, malowanie buziek, balonowe cudaki, wata i popcorn, Mega Dart, przejażdżki bryczką, pokaz strażacki, wystawa prac plastycznych o tematyce profilaktycznej. Było też dmuchane wesołe miasteczko i strefa gier wielkoformatowych. Każdy mógł więc znaleźć to, co lubi. Najważniejsze, że dopisała pogoda i można było bawić się na całego. Do parku przyszło mnóstwo ludzi.

Był też akcent ukraiński - tańczyły dziewczynki z Ukrainy, a cały zespół miał na nogach

żółto- niebieskie chustki.