Gmina Koronowo szykuje się do sezonu turystycznego i zaprasza na pierwsze imprezy

Oficjalne otwarcie sezonu w Pieczyskach zaplanowano w sobotę 22 czerwca. Póki co przyjechać warto do gminy Koronowo na pierwsze imprezy w plenerze. W niedzielę 9 czerwca piknik charytatywny na plaży w Pieczyskach organizuje fundacja „Łatwo Pomagać”. Atrakcje rozpoczną się w południe. W programie m. in. koncerty, licytacje, przejażdżki konne, turniej siatkówki .

Promem przez Zalew Koronowski

Już w maju Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy wznowiło kursowanie po Zalewie Koronowskim promu „Koronowo”, który łączy powiaty: tucholski i bydgoski. Niestety doszło do awarii. Dziś prom znów jest sprawny i można z niego korzystać od piątku do niedzieli w godz. 10-18. Tak będzie do 24 czerwca kiedy to promem „Koronowo” przeprawić będzie się można przez Zalew Koronowski nie tylko w weekendy, ale przez cały tydzień.