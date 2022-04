Na prawo Jaskinia Klonowa, na lewo Fort Tarpno. To można zobaczyć w Grudziądzu [zdjęcia]

Jaskinia Klonowa znajduje się na terenie gminy Nowa Wieś, Fort Tarpno to północny skraj miasta Grudziądz.

Nie jest łatwo znaleźć wejście do jaskini, bowiem to ukryte jest w gęstwinie najeżonej kolcami roślinności. Nie ma tu żadnych oznakowań turystycznych. Idąc od drogi krajowej nr 55 ulicą Klonową, należy dojść do jej zakrętu w lewo, po czym zejść w prawo (czyli dalej na zachód) na drogę szutrową. Po lewej mijamy prywatne zabudowania, po prawej widać niewielkie wzgórze. I właśnie w tym wzgórzu znajduje się jaskinia.