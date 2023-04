Na stalowych rumakach powitali wiosnę - „Wolny Duch” zorganizował Moto Marzannę!

„Wolny Duch” Tłuchowo, wzorem lat ubiegłych, zorganizował Moto Marzannę. Blisko dwustu motocyklistów zebrało się na tłuchowskiej starówce, by udać się na mszę świętą do kościoła parafialnego. Po niej wielka parada motocyklowa wyruszyła do Skępego nad Jezioro Wielkie. To spory kawałek drogi. Tam na plaży zapłonęły ogniska i spalono Marzannę. Tradycji stało się więc zadość. Na pokrzepienie czekały kiełbaski z grilla. Najważniejsze, że dopisała pogoda i można było w miły sposób spędzić niedzielę w pięknych okolicznościach przyrody. Na scenie wystąpiły dwa zespoły: Malina Band i Obywatel X. Stalowe rumaki budziły podziw – rzadko się przecież zdarza, by zobaczyć w jednym miejscu tyle motocykli. Miłośników dwóch kółek łączy ogromna pasja. Widać to już na pierwszy rzut oka, bo maszyny są tak wychuchane, że wprost brak słów.

Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie i Urzędu Miasta i Gminy Skępe. Nad bezpieczeństwem motocyklistów czuwali policjanci.