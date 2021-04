Na szczęście to nie był niewybuch. Ciekawe znalezisko pod Mogilnem

Policjant dodaje, abyśmy pamiętali, że przedmiotów wyglądem przypominających niewybuch albo niewypał nie powinniśmy dotykać, ani tym bardziej przenosić, czy próbować samodzielnie rozbrajać. W przypadku znalezienia takiego przedmiotu, powinniśmy miejsce to zabezpieczyć przed dostępem innych, przede wszystkim dzieci. Jeżeli znajdziemy niewybuch w polu czy w lesie, musimy oznaczyć teren aby nikt tam nie wszedł, a saperzy mogli go znaleźć bez trudu. Powinniśmy zawiadomić o takim znalezisku policję. W tym roku w naszym regionie dosyć często znajdowane są pozostałości po armiach walczących w drugiej wojnie światowej. W marcu, w Strzelnie podczas prac ogrodowych ktoś odkrył zakopaną w ziemi minę przeciwpiechotną. Podobne znaleziska zostały odnotowane w powiatach inowrocławskim oraz nakielskim.

- Okazało się, że znaleziony podczas prac ziemnych przedmiot to element silnika rakietowego od pocisku z czasów II wojny światowej. Dzielnicowi zabezpieczyli przedmiot do czasu przybycia na miejsce patrolu saperskiego z jednostki wojskowej w Inowrocławiu - informuje st. asp. Tomasz Bartecki, rzecznik prasowy KPP w Mogilnie.

We wtorek (27.04.2021) dzielnicowi dostali informację, że w Chabsku ktoś znalazł podczas prac ziemnych niewybuch.

Podobne, duże znalezisko, odnotowali policjanci z Komendy Powiatowej w Gnieźnie. We wtorek (27.04.2021) na łące w okolicach Gniezna, w niedalekiej odległości od rampy przeładunkowej III Rzeszy na front wschodni, odkryto pocisk artyleryjski. Specjaliści zajmujący się w policji rozpoznaniem minersko - pirotechnicznym stwierdzili, że pocisk ma kaliber 150 mm i jest odłamkowo - burzący. Znalezisko pochodzi z czasów II wojny światowej. To największy niewybuch znaleziony do tej pory w powiecie gnieźnieńskim. Ta "pamiątka" z wojny została zabrana przez saperów i zostanie zdetonowana na poligonie.