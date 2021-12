Na to najczęściej chorujemy zimą. Nie tylko COVID - oto najczęstsze zimowe choroby [lista - 2.12.21 r.] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Gdy nadchodzi zima, organizm jakby zaczynał słabnąć a nasze ciało "rozpadać". Dlaczego? Z badań wynika, że wraz ze zmianą pór roku zmieniają się również nasze geny. Dodatkowo wiele wirusów, jak choćby wirusy grypy swój szczyt osiągają właśnie zimą. Najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, to przygotować się na choroby, które najczęściej pojawiają się w zimnych miesiącach.Na co najczęściej chorujemy zimą? Jakie dolegliwości pojawiają się zwykle, gdy nadchodzi zima? Zobacz listę najczęstszych chorób zimowych w naszej galerii >>>>> Grzegorz Olkowski Zobacz galerię (21 zdjęć)

Zima to czas wspomnień, spotkań z rodziną i przyjaciółmi, grzanie się przy ognisku w śniegu, popijanie gorącego kakao czy grzanego wina. Ale zima to też czas kichania, zatkanego nosa, częstszych wizyt u lekarza, czas kropli na kaszel i suchej, spękanej skóry... Na co najczęściej chorujemy zimą? Jakie dolegliwości pojawiają się zwykle, gdy nadchodzi zima? Zobacz listę najczęstszych chorób zimowych w poniższej galerii.