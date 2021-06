Na trasie Kamień - Sępólno samochód wpadł do stawu. W aucie były dzieci [zdjęcia]

W sobotę, 26 czerwca, ok. godz. 7, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim otrzymała zgłoszenie o wypadku na DK nr 25 na trasie Kamień - Sępólno Krajeńskie. W pobliżu miejscowości Płocicz Skoda wjechała do rowu i stoczyła się do stawu.