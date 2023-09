Na tych zasadach będzie można od 1 listopada odpłatnie pomagać sąsiadom. Płaci gmina!

Regulacja przewiduje także, że osoba świadcząca usługę sąsiedzką musi zostać zaakceptowana przez beneficjenta i organizatora. Docelowo taki krok ma usprawnić procedurę, jednak nie oznacza to bezwzględnej konieczności „zatrudnienia” osoby wskazanej przez seniora, a rzecz którego pomoc będzie świadczona.

- Warto zrozumieć, że usługi sąsiedzkie stanowią szczególną formę wsparcia, opartą na relacjach i więziach międzyludzkich - podkreśla pomysłodawca platformy Donateo, która upowszechnia autorskie rozwiązania, dzięki którym każdy, niezależnie od miejsca i czasu, może przekazać datek na cele dobroczynne. - Propozycja regulacji przedstawiona przez rząd ma na celu uniknięcie sytuacji, w której gmina jako organizator, musiałaby ponosić odpowiedzialność za świadczenie usług przez osobę wskazaną bezpośrednio przez beneficjenta, co do której urząd ma wątpliwości odnośnie jej kompetencji. Jednocześnie senior korzystający z usług może zdecydować się, czy zgadza się na to, aby wskazany przez organizatora sąsiad udzielał mu wsparcia. W praktyce oznacza to konieczność wyrażenia zgody przez obie strony na świadczenie usług przez konkretną osobę.