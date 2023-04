Ten dodatek należy się po ukończeniu 75 lat, ale ZUS wypłaci go wcześniej. Tyle można dostać w 2023 roku. Warto złożyć wniosek

ZUS przyzna dodatek pielęgnacyjny na wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Kiedy ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego?

Stanie się tak, jeśli osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny każdego roku jest waloryzowany, od marca 2023 roku wynosi 294,39 zł.

Według NSP, na przełomie dekady odsetek osób będących w wieku przedprodukcyjnym zmienił się z 18,7 proc. do 18,4 proc., produkcyjnym z 64,4 proc. do 59,3 proc., a w poprodukcyjnym z 16,9 proc. do 22,3 proc. W ciągu dekady przybyło blisko 2 mln osób w wieku 60/65 i więcej, a tym samym już przeszło co 5. mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Za kilka dekad odsetek seniorów w porównaniu do osób w wieku produkcyjnym będzie w Polsce najwyższy w UE.