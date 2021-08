Na tym skrzyżowaniu w Inowrocławiu będzie łatwiej i bezpieczniej. Zobaczcie zdjęcia

- Ulica Stanisława Staszica stała się drogą kategorii powiatowej pod koniec 2017 roku, w związku ze zmianą zarządców poszczególnych ulic, po oddaniu do użytkowania pierwszego odcinka obwodnicy Inowrocławia. Od tego czasu zmiany na mapie drogowej Inowrocławia związane m.in. z budową ronda turbinowego, ulicy Prymasa Józefa Glempa czy ulicy Unii Europejskiej znacznie wpłynęły na rozkład ruchu na skrzyżowaniu, a co za tym idzie na długości oczekiwania na możliwość przejazdu przez nie. Zmiana dodatkowo podyktowana była potrzebą poprawy bezpieczeństwa kierujących pojazdami, gdyż zgodnie z danymi z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu od 2018 roku do końca lipca br. w tym miejscu doszło do 31 kolizji drogowych i 2 wypadków - tłumaczy Artur Kisielewicz z inowrocławskiego starostwa.