Na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy znowu wygięła się szyna tramwajowa

W minionym roku Tomasz Okoński, rzecznik ZDMIKP, tłumaczył, że torowiska tramwajowe mają przyrządy wyrównawcze zamontowane do 300 metrów. Służą one do tego, żeby niwelować wydłużanie się szyn podczas upałów. Ale od ronda Jagiellonów do ulicy Gdańskiej takiej instalacji nie ma, bo rozjazdy znajdują się blisko siebie.

- Bliskość dwóch węzłów rozjazdowych uniemożliwia prawidłową pracę szyn w tak wysokich temperaturach - wyjaśniał Tomasz Okoński.