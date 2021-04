Na ulicy Jackowskiego robota wre! W Grudziądzu końca dobiega remont i przebudowa jezdni. Zobacz zdjęcia

Remont ulicy Jackowskiego w Grudziądzu

Dziś (22 kwietnia) na remontowanej ulicy Jackowskiego robota wre! Jak mówią mieszkańcy, tyle sprzętu i ludzi na tym placu budowy, jeszcze nie widzieli. A widok ten ich cieszy, bo oznacza, że już niebawem remont się zakończy, a wraz z nim utrudnienia w ruchu, z którymi zmagają się od miesięcy.

Już wczoraj zakończono wylewanie asfaltu na ścieżce rowerowej. Dziś wierzchnia warstwa asfaltu układana jest na jezdni ulicy Jackowskiego.

Generalnym wykonawcą remontu jest firma "Unitrak".

Jeśli zgodnie z planem dziś (22 kwietnia) wylany zostanie asfalt jezdni, do do zakończenia remontu ulicy Jackowskiego zostaną już tylko prace wykończeniowe, m.np. wykonanie dojazdów do posesji i zagospodarowanie zieleni.

Jak dziś i w ostatnich dniach przebiegają prace na ul. Jackowskiego zobacz w naszej galerii: