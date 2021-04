Nie tak szybko powstanie tutaj nowy Inkubator Przedsiębiorczości w Grudziądzu. Przetarg na budowę został unieważniony

Zobacz wideo: Ulgi podatkowe 2021. Co możesz sobie odliczyć

Jak już informowaliśmy, oferty na budowę inkubatora złożyły cztery firmy, a najtańsza z nich KWK Construction Deweloper z Bydgoszczy zażądała 20,7 mln zł. To kwota najniższa, a jednocześnie o ponad milion złotych przewyższająca budżet inwestycji, który wynosił niespełna 19,5 mln zł.

Koperty z ofertami firm gotowych wykonać to zadanie otwarto już w połowie marca, a decyzja zapadła przed kilkoma dniami, 15 kwietnia.

Miesiąc czekaliśmy na decyzję w sprawie przetargu " Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem multimedialnym i stałą zabudową meblową i zagospodarowaniem terenu".

Nowy Inkubator Przedsiębiorczości w Grudziądzu to będzie kosztowna inwestycja

Mimo że w budżecie projektu brakowało ok. 1,3 mln zł, po otwarciu kopert prezydent Maciej Glamowski, z optymizmem patrzył na realizację tej inwestycji. Na Facebooku pisał wtedy: - Wiele wskazuje na to, zgodnie z zapowiedziami i w przewidzianym wcześniej terminie, w połowie 2021 roku ruszą prace budowlane.

Teraz wiele wskazuje na to, że budowa inkubatora w połowie roku jednak nie ruszy.

Grudziądzki Park Przemysłowy - to on jest inwestorem - zdecydował o unieważnieniu przetargu na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości. A to oznacza, że postepowanie będzie trzeba rozpocząć od początku, z nadzieja, że w drugim podejściu ceny będą niższe.

Przypomnijmy, że nowy Inkubator Przedsiębiorczości zbudowany ma zostać u zbiegu ul. Toruńskiej i al. 23 Stycznia. To pusty i zaniedbany plac w centrum, o którym prezydent Glamowski mówił jako o jednej z "dziur wstydu" w naszym mieście.