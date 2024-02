Nadzieja na białe ferie w Kujawsko-Pomorskiem topnieje wraz ze zbliżającym się terminem. Mamy prognozę pogody

Od soboty za sprawą wilgotnego niżu powróci wyższa temperatura. Od niedzieli do wtorku chyba zrezygnujemy z rękawiczek i szalików, bo w te dni temperatura na Kujawach i w Wielkopolsce wzrośnie do 7-9 stopni. Po prawej stronie Wisły będzie niższa o 2-3.

- Krótki epizod zimowy zdarzy się w czwartek i piątek, gdy słupek temperatury obniży się w dzień w okolice 1-2 stopni Celsjusza, a w nocy lokalnie do - 2. Trzeba będzie uważać, bo mokre drogi i chodniki mogą pokryć się warstwą lodu. Na wszelki wypadek lepiej nie dociskać pedału gazu, bo nigdy nie wiadomo, jaką przyczepność będzie miała droga. I to tyle w temacie zimy – ucina bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk .

W te dni można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, chwilami nieco mocniejszych. W sumie ma spaść od 25 do 30 mm wody.

Opady powodują utrzymywanie się na naszych rzekach wysokich stanów wody. Największe wrażenie robi fala przemieszczając się Wisłą, ale nie są to jeszcze stany ostrzegawcze. Natomiast na Brdzie na wysokości Rudzkiego Mostu (Tucholi) owszem, komunikat IMiGW mówi o stanie ostrzegawczym. Za to w bydgoskiej Smukale stan jest średni.

W połowie lutego ochłodzi się, ale śnieg nie spadnie

Około 14 lutego na krótko ochłodzi się, bo nad region zacznie sięgać wyż znad Rosji. W nocy temperatura spadnie poniżej zera. Tyle, że śnieg nie ma padać. A przypomnijmy, że zimowe ferie w regionie potrwają od 12 do 25 lutego.

Wysokie ciśnienie (powyżej 1020 hPa) nie opuści regionu przynajmniej do 20 lutego.

W okolicach 20 lutego zmieniać się będzie kierunek napływu mas powietrza, przez co znów zacznie się robić cieplej. Temperatura w dzień wzrośnie do co najmniej 10 stopni, a w nocy nie powinna spadać poniżej 5. Lokalnie, na peryferiach wyżu mogą pojawić się niewielkie opady deszczu.