Na wysoki stan wody w Wiśle trzeba patrzeć z niepokojem. Grozi nam powódź w Kujawsko-Pomorskiem?

W ostatnich dniach dramatycznie podniósł się poziom na mazowieckim odcinku Bugu, gdzie na skutek zatorów lodowych z podtopieniami zmagają się mieszkańcy kilkunastu miejscowości. Pod wodą znalazła się duża część wsi Młynarze i pól uprawnych.

W Kujawsko-Pomorskiem aż tak źle nie jest. W piątek (2 lutego) na Wiśle we Włocławku woda podniosła się do 459 cm, w Toruniu do 513, w bydgoskim Fordonie do 508 (w tych przypadkach są to stany wysokie), w Chełmnie do 535 (co oznacza stan ostrzegawczy), w Grudziądzu 536 (stan wysoki).

Wysoka woda jest także na Brdzie i Drwęcy, natomiast na kujawskim odcinku Noteci średnia (na dopływach Noteci stany rzek układały się w strefie wysokiej i lokalnie ostrzegawczej).