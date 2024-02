Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem zaskoczy! Śnieżna zima może nadejść w drugiej połowie ferii

W środę kierunek wiatru (będzie dość silny) niosącego typowo atlantyckie niżowe powietrze zacznie się zmieniać z zachodniego na północno-zachodni, co przyniesie niewielki spadek temperatury (maksymalna osiągnie 6 kresek powyżej zera), a także (po południu i wieczorem) przelotny śnieg z deszczem.

Na razie aura w żadnym razie nie przypomina zimowej - we wtorek temperatura osiągnie 7-8 stopni.

Będzie śnieżny akcent

We czwartek termometry w regionie wskażą maksymalnie tylko 2-3 kreski powyżej zera (bez opadów). Natomiast nocą z czwartku na piątek krajobraz zabieli się, a drogi zrobią się śliskie.

W dzień dmuchnie z południowego zachodu, ociepli się do 5-6 stopni i śnieg zacznie topnieć.

Przyjdzie ocieplenie, potem ochłodzenie

- Powiew wiatru z południa Europy przyniesie duże ocieplenie – na południu Polski nawet do 15 stopni. W naszym regionie dość ciepło zrobi się w niedzielę i będzie to do 10-11 stopni – mówi Rafał Maszewski.

Od poniedziałku nastąpi stopniowe ochłodzenie.