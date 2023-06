Nagłe odejście Wiesławy Stafiej. Nie jest już kierowniczką Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim

- Nikt do mnie ze stowarzyszenia z oficjalna informacją nie przyszedł, żadne pismo nie wpłynęło, zatem oficjalnie nic nie wiem i nie wiem, co się stało. Wiadomość przekazała mi dyrektor PCPR. Pani kierownik była przecież na sesji. Nie znam szczegółów, ani przyczyn. Jakieś zasady chyba obowiązują i na razie poczekam – mówi wicestarosta Andrzej Marach. - My mamy podpisaną umowę ze stowarzyszeniem, a nie panią kierownik. Stowarzyszenie może powołać swojego kierownika, o czym ja chciałabym oczywiście wiedzieć, ale na razie nikt się do mnie zgłosił. Pani Stafiej zadzwoniła tylko do mnie i powiedziała: „Nie dzwońcie już do mnie na ten numer” – dodaje wicestarosta.