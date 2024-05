Najczęstsze błędy przy sadzeniu truskawek. Przez nie krzak usycha, a owoców jest mało

Oto najlepsza gleba do truskawek

Truskawki najlepiej rosną na dobrze drenującej, lekkiej glebie, która jest bogata w składniki odżywcze. Preferują kwaśne gleby o pH od 5,5 do 6,5. Możesz dodać do gleby organiczne nawozy, takie jak kompost lub obornik, aby zwiększyć jej wartość odżywczą. Truskawki najlepiej rosną na stanowiskach nasłonecznionych, gdzie mogą otrzymać co najmniej 6-8 godzin światła słonecznego dziennie.